Авария произошла сегодня вечером.

В Суворовском районе Одессы автомобиль загорелся при столкновении с бетонным забором, в результате водитель погиб, двое пассажиров доставлены в больницу.

Читайте такжеВо Львовской области водитель под наркотиками совершил ДТП и потерял жену (фото)Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, авария произошла сегодня вечером.

«Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Атамана Головатого со стороны Ярмарочной площади, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонное ограждение», - говорится в сообщении.

Водитель погиб на месте аварии. В больницу доставлены два пассажира.

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Автор: Лариса Козовая