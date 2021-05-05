В Суворовском районе Одессы автомобиль загорелся при столкновении с бетонным забором, в результате водитель погиб, двое пассажиров доставлены в больницу.
Читайте такжеВо Львовской области водитель под наркотиками совершил ДТП и потерял жену (фото)Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, авария произошла сегодня вечером.
«Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Атамана Головатого со стороны Ярмарочной площади, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонное ограждение», - говорится в сообщении.
Водитель погиб на месте аварии. В больницу доставлены два пассажира.
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