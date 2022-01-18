Подозреваемый, ударивший оппонента ножом в ногу, утверждает, что убивать не хотел.

В Одессе дворника подозревают в убийстве напарника из-за пропавшего мобильного телефона.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что преступление совершено в подвальном помещении на улице Базарной, где временно проживали дворники. Причиной конфликта между мужчинами стал мобильный телефон.

Ранее судимый 54-летний дворник потерял гаджет и, заподозрив в краже 30-летнего напарника, обратился к нему с претензией. Тот отказался что-либо объяснять по этому поводу, за что получил удар ножом в бедро, истек кровью и умер.

Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него возможное орудие преступления – нож. Он признал, что ударил ножом оппонента, но, по его словам, убивать не хотел, поскольку не предполагал, что человек может умереть от ранения в ногу.

Действия мужчины квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, предусмотренное ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Одессе местный житель зарезал на улице приятеля, который не вернул тарелку из-под новогоднего холодца.

Вас также могут заинтересовать новости: