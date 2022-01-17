Двое приятелей встретились на улице случайно и поссорились из-за посуды.

В Одессе местный житель зарезал на улице приятеля, который не вернул тарелку из-под новогоднего холодца.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что конфликт между 49-летним фигурантом и его знакомым произошел на улице Юрия и Ивана Лип.

"Во время случайной встречи на улице злоумышленник несколько раз ударил 42-летнего мужчину ножом в грудь, как только между ними вспыхнул конфликт. От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи", - рассказали в главке.

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Злоумышленник с места преступления скрылся, но вскоре был задержан. Одессит рассказал, что с погибшим они дружили семьями и часто бывали друг у друга в гостях. В новогоднюю ночь фигурант принес тарелку с холодцом, которую товарищ не вернул.

При встрече на вышеназванной улице оба мужчины были пьяны.

"Они поссорились из-за пустяка - посуды, которую убитый не вернул ему якобы после новогодней ночи", - уточнили в управлении.

Задержанный пояснил правоохранителям, что во время разговора о невозвращенной тарелке оппонент начал проявлять агрессию и поэтому фигурант применил нож.

У мужчины изъяли вещественные доказательства, ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения мужчину поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 23-летний парень зарезал своего отца, который напился и оскорбил его в рождественскую ночь. Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.

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