Ребенка искали более 5 месяцев.

В Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова, который исчез в конце августа прошлого года. По данным следствия, ребенка похитили, держали в заложниках, а потом убили и закопали.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Тело мальчика нашли закопанным в погребе на территории частного домовладения. В убийстве ребенка обоснованно подозревают двое ранее судимых мужчин. Сейчас правоохранители проводят мероприятия по их задержанию.

С августа прошлого года 11-летний Максим находился в розыске как безвестно пропавший. Он был учеником школы-интерната. Следственно-розыскные мероприятия длились более 5 месяцев.

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Открыто уголовное производство по факту похищения и убийства.

В совершении преступления подозревают двух мужчин 45 и 25 лет. Старший из них 9 лет находился за решеткой за совершение тяжких преступлений.

"Оперативниками установлено, что они совершили похищение мальчика в конце августа 2021 года, удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили. Сейчас полицейские принимают неотложные меры по установлению местопребывания и задержанию преступников", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что во Львове задержали группу злоумышленников, которые похитили 19-летнюю девушку и требовали у ее отца 2 миллиона евро.

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