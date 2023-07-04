Местному жителю грозит пожизненное заключение.

Приспешник российских оккупантов готовил в Николаеве вражеские удары по зданиям СБУ и оборонного предприятия.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в Николаеве задержала агента ФСБ, который готовил новую воздушную атаку врага по оборонительным заводам и зданию областного управления спецслужбы.

В частности, задокументировано, что агент "охотился" за точными координатами этих объектов, а также предлагал россиянам "ударить" по ним ракетами "Кинжал".

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"Также фигурант собирал разведданные о местах дислокации и перемещения других подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Южного региона. Кроме того, он передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры", - рассказали в СБУ.

В случае успешного выполнения заданий российская спецслужба обещала своему приспешнику денежное "вознаграждение", которое злоумышленник надеялся получить на банковскую карту.

В СБУ утверждают, что своевременно разоблачили фигуранта. У него изъят гаджет с доказательствами его переписки из ФСБ.

По данным следствия, злоумышленник - местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения в Украину РФ. Врагу он понравился из-за своих антиукраинских комментариев в прокремлевских телеграмм-каналах и своими призывами о нанесении ракетного удара по военным объектам родного Николаева.

Сейчас приспешнику оккупантов сообщено о подозрении по двум статьям УК: ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (законченное покушение в совершении пособничества на нарушение законов и обычаев войны). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

По данным Николаевской областной прокуратуры, фигурант - 45-летний житель областного центра.

"В июне 2023 года подозреваемый передал координаты расположения объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаева. При этом мужчина осознавал, что предоставленную им информацию враг может использовать для нанесения ракетных ударов по указанным объектам и предусматривал его общественно-опасные последствия - то есть, гибель гражданского населения и разрушением жилых домов", - отмечают в прокуратуре.

Удар по Сумам-что известно

Как сообщал УНИАН, 3 июля, во время удара дронами по суммам, кроме жилых домов, враг ударил по зданию Службы безопасности Украины. Произошло разрушение, в том числе жилых домов. Многие гражданские лица получили ранения. Сейчас известно о трех погибших. Сегодня в Сумах объявлен день траура.

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