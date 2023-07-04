В настоящее время известно о трех погибших. Поисково-спасательные работы на месте прилета продолжаются.

В Сумах на сегодня объявлен день траура по жертвам удара российского БПЛА по жилой многоэтажке в центре города.

Как сообщили в Сумской ОВА, "сегодня в городе отменены все массовые мероприятия". Там уточнили, что в результате атаки дронов три человека погибли (вчера в 22:00 спасатели достали из-под завалов тело женщины), еще 21 человек получил ранения.

Там выразили соболезнования родным и близким погибших. "Молимся, чтобы раненые выздоровели. Верим в ВСУ! Бесконечно верим! И в победу! И в мирное будущее - без тревог, страха и врага на нашей земле", - отметили в ОВА.

Как добавил городской председатель Сум Александр Лысенко, четыре человека остаются в больницах в результате вчерашней атаки врага.

Удар по центру Сум

3 июля в 11:06 Воздушные силы объявили воздушную тревогу в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Там предупредили о вероятности применения российскими оккупантами ударных БПЛА.

Через два часа в Сумах послышались звуки взрывов, после чего стало известно, что российский дрон попал в жилую пятиэтажку в центре города. Первоначально сообщалось об одном погибшем в результате удара. На месте удара работали все соответствующие службы. В настоящее время поисково-спасательные работы еще продолжаются.

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