Удалив зуб, ребенка отпустили домой, но из-за ухудшения состояния вскоре госпитализировали.

В Кривом Роге Днепропетровской области умер 14-летний мальчик, которому недавно удалили зуб.

Как рассказала пресс-секретарь полиции Кривого Рога Ангелина Крадожон, накануне ребенок посещал стоматолога, информирует Суспильне.

По ее словам, правоохранители открыли уголовное производство по статье 140 Уголовного кодекса Украины. Врачу может грозить до двух лет лишения свободы.

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В больнице рассказывают, что мальчик обратился в стоматологию с болью в зубе. Там уверяют, что медики действовали согласно процедуре, зуб ребенку удалили.

"Помощь оказана в полном объеме в соответствии с нашими нормативными документами. Врач обязан был оказать эту медицинскую помощь, после чего пациента отпусти домой. С ним присутствовали его родственники. И потом, через какое-то время, этот пациент в связи с ухудшением состояния был госпитализирован", - рассказала директор больницы.

Она отметила, что причину смерти ребенка определит экспертиза.

"На сегодня, судя по тому, как разворачивались события, можем говорить о разных моментах, медицинских составляющих, потому что не все так однозначно... Ответы на все вопросы может дать только экспертная комиссия. Экспертиза будет", - заявила директор.

Случаи смертей детей и взрослых после посещения стоматолога

В ноябре прошлого года в Тернополе в стоматологической больнице умер мальчик, которому не исполнилось и двух лет. Ему лечили зубы под общим наркозом. Из-за падения кровяного давления во время лечения мальчика доставили в реанимацию, где он умер. По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность.

В декабре после посещения частной стоматологической клиники во Львове впал в кому 5-летний мальчик. Ребенку решили удалить зубы под общим наркозом. Во время операции у него остановилось сердце, мальчика перевели в реанимацию. Ему констатировали смерть мозга. Ребенок умер 13 января.

А уже в январе в Ривненской области во время визита к стоматологу умерла 50-летняя женщина. Она лечила зубы с помощью седации. После чего перестала дышать.

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