Обстоятельства трагического случая устанавливаются.

Маленький мальчик Велес, впавший в кому после того, как ему лечили молочные зубы во львовской клинике под общим наркозом, скончался в больнице в субботу, 13 января.

Правоохранители проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником), сообщили в Офисе генпрокурора.

"В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства трагического случая. По результатам следственных действий и выводов экспертиз, которые сейчас продолжаются, будет дана правовая оценка действиям медицинских работников", - отметили в ведомстве.

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В декабре 2023 года 5-летний мальчик Велес - сын музыканта Виктора Пашника, впал в кому после того, как ему в частной львовской клинике решили вырвать зубы под общим наркозом. Отец ребенка утверждал, что мальчик сопротивлялся в операционной медучреждения, и врачи якобы силой надели ему маску.

Директор ООО "ОРИ ГРУПП" (Ori-Dent) сказал маме ребенка, что во время операции у Велеса остановилось сердце, и его перевели в реанимацию. Потом стало известно, что врачи констатировали у мальчика смерть мозга. После этого ребенок находился в коме, его жизнедеятельность поддерживал аппарат.

Полицейские 17 декабря прошлого года начали производство по ч. 2 ст. 140 УК. В январе отец мальчика сообщил о его смерти.

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