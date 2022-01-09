Перед суицидом женщина позвонила в полицию и написала предсмертную записку.

В Кривом Роге повесился мужчина. Его нашла мать, которая после этого также покончила с собой. Перед этим женщина позвонила в полицию и написала предсмертную записку.

Об этом сообщают "Свои".

Трагедия произошла утром 9 января. Женщина зашла в комнату сына и увидела, что тот повесился. Шокированная мать сразу позвонила в полицию, а затем также решилась на самоубийство. Копы нашли в квартире два тела и предсмертную записку женщины.

Читайте такжеВ Донецкой области военного нашли застреленным в голову на боевом дежурствеОтмечается, что погибшему мужчине было 40 лет. В предсмертной записке его мать попросила полицейских сообщить об их смерти сестре, что живет за границей. Кроме того, женщина попросила продать золотые украшения, чтобы похоронить ее с сыном.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства двойной трагедии.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине мужчина убил свою 31-летнюю беременную жену. После этого он пытался совершить самоубийство. Мужчина зарезал женщину и хотел перерезать себе горло. Все это происходило на глазах у дочери, которая испугалась и убежала из дома.

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