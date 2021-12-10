Мужчина во время конфликта несколько раз ударил жену ножом, после чего пытался перерезать себе горло.

На Львовщине мужчина убил свою 31-летнюю беременную жену. После этого он пытался совершить самоубийство. Мужчина зарезал женщину и хотел перерезать себе горло. Все это происходило на глазах у дочери, которая испугалась и убежала из дома.

Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что сегодня, 10 декабря, около 07:50 в полицию поступило сообщение о конфликте, который произошел между мужем и женой – жителями одного из сел Самборского района. По словам заявителя, во время конфликта могла пострадать женщина.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили мертвой 31-летнюю беременную местную жительницу. Ее 40-летний мужчина с раной шеи был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили полицейские, во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом, нанеся ей смертельные ранения, после этого он попытался перерезать себе горло. Также установлено, что в это время в доме находилась 10-летняя дочь супругов.

Читайте такжеЗадушила сына поясом от халата: мать-убийцу из Харькова взяли под стражу прямо в реанимации (видео)"Испуганная девочка сбежала к бабушке с дедушкой и рассказала им о том, что происходит дома, а они сообщили о происшествии полицейским", - рассказали в ведомстве.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области мужчина избил свою жену до состояния комы. Он говорит, что все произошло из-за ревности.

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Автор: Светлана Макринская