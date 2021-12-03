В школу вызвали "скорую".

В Вышгородском районе полицейские устанавливают обстоятельства, при которых школьникам стало плохо во время уроков.

Об этом сообщат в полиции Киевской области.

Выяснилось, что двое восьмиклассников нашли на свалке бутылочки с жидкостью и принесли их в класс. Когда они решили перелить жидкость в другую емкость, часть вещества разлилась на парту. У нее был резкий запах спирта.

Позже восемь учениц сообщили, что почувствовали слабость. Школьная медсестра вызвала им скорую медицинскую помощь.

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Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас полицейские устанавливают происхождение вещества. По предварительным данным, это антисептик.

Ранее сообщалось, что в городе Белгород-Днестровский из-за отравления неизвестным веществом погибла женщина. Ее дочь и мужа госпитализировали.

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Автор: Людмила Жерновская