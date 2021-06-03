Злоумышленник уверяет, что ничего не крал.

В столичной маршрутке накануне вечером поймали "на горячем" карманного вора, жертвой которого стал один из пассажиров.

Об этом пишет "Киев Оперативный".

Как указано в сообщении, 38-летний злоумышленник с болезнью ноги прибыл в Украину из Грузии, по его словам, три года назад. Вчера он едва не украл деньги у молодого парня. Тот ехал с Оболони на Троещину и на подъезде к Северному мосту увидел, что его сумка пуста и открыта.

"Оглянулся и увидел пожилую женщину, которая указала ему на двух мужчин, совершивших кражу. Он подошел к ним, но те начали говорить водителю маршрутки, чтобы тот остановился и якобы они видели, кто это сделал. Маршрутка остановилась, они и еще несколько неравнодушных граждан вышли. Толстый начал говорить, что сейчас покажет, где похищенное и парню только надо пойти с ним. Люди вызвали полицию и толстый начал убегать. Неравнодушная женщина схватила толстого ворюгу за сумку, но тот вырвался, оставил свою сумку и убежал, оставив своего друга, у которого и было все похищенное", - говорится в сообщении.

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Второго злоумышленника удалось задержать. На место вызвали правоохранителей.

На камеру карманник заявил, что якобы парень "сам потерял деньги", а он ему их вернул. "Говорю, как есть", - заявил злоумышленник, уверяя, что проблем с законом в Украине и Грузии не имел.

Ранее в Киеве возле прокуратуры заметили трех воровок: задерживать их пришлось прокурорам.

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Автор: Юрий Годован