Парламентарий заявляет, что у него похитили 20 тыс. грн и банковские карточки.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявляет, что его обокрали в поезде.

Об этом он сообщил в своем Телеграмм- канале.

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"В понедельник, 10 мая, я ехал поездом Одесса-Ковель в Ривненскую область... В час, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тыс. грн и банковские карточки", - рассказал депутат.

Гончаренко добавил, что утром, когда он проснулся, то заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги.

"Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу "АТБ" в Жмеринке", - отметил он.

Депутат сообщил, что в течение дня полиции удалось обнаружить злоумышленников и вернуть ему банковские карточки.

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Автор: Татьяна Поляковская