В Киеве возле прокуратуры заметили трех воровок: задерживать их пришлось прокурорам (фото)

Двое сотрудников прокуратуры, выйдя с работы, увидели на улице группу женщин, которые обступили девушку и извлекли из ее рюкзака кошелек.

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