Задержанные на краже / фото: прокуратура Киева

В Киеве на ул. Антоновича возле здания прокуратуры вчера около 20:40 прокуроры задержали "на горячем" трех женщин, которые обокрали девушку.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры Facebook.

"Двое прокуроров управления надзора за Государственным бюро расследований Киевской городской прокуратуры, выйдя с работы, увидели на улице группу женщин, которые обступили девушку и извлекли из ее рюкзака кошелек. Заметив преступные действия, сотрудники прокуратуры догнали воровок и задержали их", - говорится в сообщении.

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Злоумышленницами оказались жительницы Закарпатской области.

Прокуроры передали задержанных следственно-оперативной группе Голосеевского управления полиции для проведения следственных действий.

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Автор: Наталья Ничишина