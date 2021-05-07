В Киеве на ул. Антоновича возле здания прокуратуры вчера около 20:40 прокуроры задержали "на горячем" трех женщин, которые обокрали девушку.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры Facebook.
"Двое прокуроров управления надзора за Государственным бюро расследований Киевской городской прокуратуры, выйдя с работы, увидели на улице группу женщин, которые обступили девушку и извлекли из ее рюкзака кошелек. Заметив преступные действия, сотрудники прокуратуры догнали воровок и задержали их", - говорится в сообщении.
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Злоумышленницами оказались жительницы Закарпатской области.
Прокуроры передали задержанных следственно-оперативной группе Голосеевского управления полиции для проведения следственных действий.
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