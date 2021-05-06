dtp.kiev.ua
В Киеве на Демеевке накануне вечером загорелся собачий приют.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Как отмечается, приют содержат волонтеры, на его территории находится 31 собака. По предварительной информации, ни животные, ни люди при пожаре не пострадали.
dtp.kiev.ua
"Местные жители говорят, что волонтеры постоянно что-то жгут на территории, управляющая приюта обвиняет в поджоге догхантеров", - говорится в сообщении.
dtp.kiev.ua
На месте пожара работали спасатели, его причины будет устанавливать следствие.
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