В Киеве разоблачили "ювелира", который обманул граждан на более чем четверть миллиона гривен.
Как сообщили в Отделе коммуникации столичной полиции, клиенты приносили на ремонт дорогие украшения, после чего злоумышленник изделия не возвращал и не выходил на связь.
Так, в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что на улице Семьи Сосниных она сдала в ювелирную мастерскую украшения, однако обратно не может их получить, поскольку мастер не выходит на связь и не появляется на рабочем месте.
Читайте такжеНа Киевщине задержаны "друзья детства" с пятью мешками конопли (фото)Правоохранители зарегистрировали происшествие в районном управлении полиции и начали проверку.
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что мужчина обманул еще 10 граждан.
Мошенническим путем 40-летний иностранец завладел имуществом граждан на сумму 287 тыс. грн.
Следователи начали уголовное производство по факту мошенничества. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – "Мошенничество". За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, в августе в Киеве правоохранители задержали мужчину, который с ножом ворвался в почтовое отделение в Деснянском районе. Примечательно, что злоумышленник во время нападения был в маске, но лицо не прикрыл.