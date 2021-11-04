Злоумышленником оказался иностранец, поделились в полиции.

В Киеве разоблачили "ювелира", который обманул граждан на более чем четверть миллиона гривен.

Как сообщили в Отделе коммуникации столичной полиции, клиенты приносили на ремонт дорогие украшения, после чего злоумышленник изделия не возвращал и не выходил на связь.

Так, в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что на улице Семьи Сосниных она сдала в ювелирную мастерскую украшения, однако обратно не может их получить, поскольку мастер не выходит на связь и не появляется на рабочем месте.

Читайте такжеНа Киевщине задержаны "друзья детства" с пятью мешками конопли (фото)Правоохранители зарегистрировали происшествие в районном управлении полиции и начали проверку.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что мужчина обманул еще 10 граждан.

Мошенническим путем 40-летний иностранец завладел имуществом граждан на сумму 287 тыс. грн.

Следователи начали уголовное производство по факту мошенничества. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – "Мошенничество". За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в августе в Киеве правоохранители задержали мужчину, который с ножом ворвался в почтовое отделение в Деснянском районе. Примечательно, что злоумышленник во время нападения был в маске, но лицо не прикрыл.

Автор: Инна Андалицкая