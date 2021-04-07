За совершенное юноше грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В Киеве задержали 19-летнего мошенника, который через социальную сеть Instagram обманул 29 граждан более чем на 70 тыс. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Аферист размещал в социальной сети Instagram объявления о продаже одежды и обуви известных брендов. Полученные от оплаты за товар средства он перечислял на банковские карты знакомых лиц и снимал через банкоматы на территории Киева. При этом товар потерпевшим не отправлял.

Таким образом в период 2020-2021 годов юноша обманул 29 граждан более чем на 70 тыс. гривень.

По месту жительства злоумышленника провели обыск, во время которого изъяты мобильные телефоны, Sim-карты нескольких мобильных операторов, компьютерная техника, банковские карты, пневматическое оружие.

19-летнему юноше сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное юноше грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Автор: УНИАН