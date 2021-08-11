Подозреваемый в нападении на отделение почты уже провел за решеткой свыше 10 лет.

Полиция задержала мужчину, который с ножом ворвался в почтовое отделение в Деснянском районе Киева.

Злоумышленник зашел в помещение и, угрожая ножом работнице заведения, забрал из кассы деньги, сообщил отдел коммуникации полиции столицы.

В полиции также показали фото злоумышленника. На снимке видно, что мужчина пошел на преступление в медицинской маске, вот только не прикрыл ею лицо.

Начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции города Киева Андрей Табала сказал, что правоохранители установили личность нападавшего благодаря записям с камер наблюдения.

Читайте такжеВ Киеве обвиненный в насилии парень выпрыгнул с восьмого этажа"После проведения осмотра места происшествия и опроса потерпевшей мы выяснили, что в помещение зашел неизвестный, подошел к женщине и, угрожая ножом, приказал лечь на пол, а сам забрал из кассы 22 тысячи гривен... после содеянного злоумышленник сбежал в Киевскую область, где впоследствии его задержали", – рассказал он.

По подозрению в нападении на почтовое отделение задержан 35-летний киевлянин. Мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления, он более 10 лет провел за решеткой.

"Начато уголовное производство по части третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Это – разбой, совмещенный с проникновением в жилище, помещение или хранилище. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанному. Киевлянину грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", – добавил Табала.

Ранее киевские правоохранители сообщили, что в столице была обезврежена банда, которая причастна почти к 150 ограблениям иностранцев. В прокуратуре Киева поделились, что в банду входили 10 человек.

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк