Котобаза была обустроена по адресу Заболотного, 76а. Неравнодушные люди пытаются помочь обожженным животным.

В Киеве изверги взорвали приют для котов - обустроенную для нужд животных Котобазу, которая находилась по адресу Заболотного, 76а (метро Теремки).

По данным киевских телеграм-каналов, инцидент произошел вечером 23 сентября. Заживо сгорело около 60 животных, сообщает Реальный Киев. На место происшествия вызвали пожарных и полицию.

Неравнодушные люди пытаются помочь обожженным животным, которых удалось спасти из приюта: днем 24 сентября возле поврежденного здания планируется встреча.

Отмечается, что Котобазой занималась женщина: до инцидента она получала угрозы от неизвестных адресантов и обращалась по этому поводу в полицию.

По словам очевидцев, вечер 23 сентября был тяжелым и жутким: люди пытались найти уцелевших кошек и оказать им помощь, "самых тяжелых" по состоянию животных отправили в ветеринарную клинику.

По словам местной жительницы Екатерины, в первые секунды взрывов она слышала мужской голос, пишет 24 Канал.

"Поэтому это (Котохату - УНИАН) таки кто-то поджег и его видели", - указала она.

На Закарпатье подростки били молотком котенка

Напомним, в понедельник, 18 сентября, правоохранители открыли дело по факту жестокого обращения с животными из-за случая с котенком: компания подростков подвесила животное к дереву и била молотком. Издевательство над котенком произошло в селе Ильница Хустского района.

Соответствующее видео появилось в социальной сети и заинтересовало полицию. В кадре заметно, что кроме котенка, на земле возле дерева лежат кошка и еще один ее малыш.

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