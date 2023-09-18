Двух малолетних злоумышленников и их родителей доставили в полицию.

На Закарпатье полиция открыла дело по факту издевательства подростков над котенком.

Как сообщает полиция Закарпатской области, правоохранители обнаружили соответствующее видео в одной из соцсетей. События происходили в селе Ильница в Хустском районе.

В частности, на видео видно, как котенка подвесили веревкой к дереву. В момент, когда он качается, один из подростков наносит по нему удары молотком. Также на земле неподвижно лежат кошка и еще один котенок.

Видео содержит сцену насилия

"Проведя проверку, правоохранители оперативно установили личности детей, снятых на видео. Ими оказались двое местных 13-летних ребят", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что причастных к инциденту и их родителей правоохранители разыскали и доставили в отделение полиции. С ними работают следователи и сотрудники ювенальной полиции.

Открыто уголовное производство по факту жестокого обращения детей с животными.

Другие случаи жестокого обращения с животными

В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо аистов. В нем была пара птиц и двое их деток.

По данным зоозащитников, маленьких птиц так и не нашли, один взрослый аист получил ранения, его отвезли в больницу, где диагностировали открытый перелом крыла.

По словам местных жителей, они слышали шум мотоцикла, мужской смех, а затем – выстрелы. Выйдя из домов, увидели, что произошло с гнездом.

Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.

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