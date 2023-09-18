На Закарпатье полиция открыла дело по факту издевательства подростков над котенком.
Как сообщает полиция Закарпатской области, правоохранители обнаружили соответствующее видео в одной из соцсетей. События происходили в селе Ильница в Хустском районе.
В частности, на видео видно, как котенка подвесили веревкой к дереву. В момент, когда он качается, один из подростков наносит по нему удары молотком. Также на земле неподвижно лежат кошка и еще один котенок.
Видео содержит сцену насилия
"Проведя проверку, правоохранители оперативно установили личности детей, снятых на видео. Ими оказались двое местных 13-летних ребят", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что причастных к инциденту и их родителей правоохранители разыскали и доставили в отделение полиции. С ними работают следователи и сотрудники ювенальной полиции.
Открыто уголовное производство по факту жестокого обращения детей с животными.
Другие случаи жестокого обращения с животными
В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо аистов. В нем была пара птиц и двое их деток.
По данным зоозащитников, маленьких птиц так и не нашли, один взрослый аист получил ранения, его отвезли в больницу, где диагностировали открытый перелом крыла.
По словам местных жителей, они слышали шум мотоцикла, мужской смех, а затем – выстрелы. Выйдя из домов, увидели, что произошло с гнездом.
Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.