Представительница ГБР отметила, что подозреваемый по крупицам получал все необходимое для создания взрывчатки.

Игорь Гуменюк, который устроил взрыв в Шевченковском райсуде Киева, готовился к побегу. Бывший боец батальона "Сич" два года собирал взрывчатку.

"Подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, в течение двух лет, по капельке, небольшими порциями получал в виде лекарства вещества, что стали основой для взрывчатки, с которой, собственно, он и попал в Шевченковский суд", - рассказала пресс-секретарь ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

При этом она отметила, что Гуменюк долго готовился к бегству, и смог изготовить так называемый "пояс шахида", а также и несколько самодельных взрывчаток.

Видео дня

"Он планировал их, как предполагает следствие, взорвать в помещении суда и скрыться, используя панику. Но убежать ему не удалось", - подытожила представительница ГБР.

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева - что известно

5 июля 2023 года в Шевченковском райсуде Киева Игорь Гуменюк в туалете взорвал взрывной пакет, закрывшись с двумя конвоирами. Позже стало известно об еще одном взрыве. Правоохранители штурмовали здание суда, в результате чего пострадали два бойца КОРДа.

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что именно Гуменюк устроил взрыв. В ГБР считают, что правоохранители не провели должным образом личный обыск подозреваемого, поэтому он смог пронести взрывчатку. В связи с этим подозрение сообщили пяти правоохранителям.

Дело Гуменюка - главные новости

Дело Игоря Гуменюка рассматривали восемь лет. Он был фигурантом дела о взрыве под Верховной Радой в августе 2015 года. Согласно версии обвинения, 31 августа 2015 Гуменюк, который служил в батальоне "Сич" и был членом националистической партии "Свобода", бросил гранату в бойцов Нацгвардии. В результате взрыва погибли четверо срочников, а еще около 140 человек получили ранения.

С тех пор мужчина находился в Лукьяновском СИЗО Киева. По словам адвоката Александра Свиридовского, подзащитный находился в подавленном состоянии из-за длительного рассмотрения дела.

Вас также могут заинтересовать новости: