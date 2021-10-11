Под мостом в момент падения никого не было. Его конструкция выдержала такую нагрузку.

В Киеве возле станции метро Выдубичи проводились съемки фильма. Во время процесса с Южного моста упал кран с осветительной аппаратурой. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Читайте такжеВ Киеве мужчина сорвался со строительного крана (видео)

Известно, что из-за нарушения правил безопасности, автокран перевернулся с моста. На место происшествия прибыли спасатели КАРС и еще один кран, который спас своего коллегу.

Под мостом в момент падения никого не было. Его конструкция выдержала такую нагрузку.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. О сумме убытков ничего пока неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко