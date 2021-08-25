Его дальнейшая судьба неизвестна.

В Киеве неизвестный мужчина вылез на строительный кран, а затем сорвался с него.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киев Оперативный.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Мужчина залез на строительный кран, который находится на улице Полевая.

"На Полевой какой-то чувак залез на строительный кран. Пока неизвестно что именно он там будет делать, но ясно, что это опасно для жизни", - говорится в сообщении.

Он сидел на краю конструкции, а потом повис на руках. В комментариях сообщили, что позже он упал с высоты, когда пытался спуститься на землю.

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Автор: Людмила Жерновская