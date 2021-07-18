Инцидент произошел 17 июля около 12:00 в Ивано-Франковске.

В Ивано-Франковске сотрудник ГСЧС чудом спас 5-летнюю девочку, которая повисла на 4 этаже и могла упасть.

Читайте такжеНеудачное селфи: во Львове девушку ударило током на поезде (фото, видео)Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Это заметил командир спасательного отряда ГСЧС Андрей Бартко, который в то время находился не на работе, и спас ребенка от падения.

Ребенка спасли с помощью строительного устройства, которое называют "туфелька", и башенного крана.

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Автор: Ольга Робейко