У крановщика диагностировали перелом ребер, повреждение внутренних органов и другие переломы.

В Черновцах на территории строительной площадки на улице Эрлиха упал строительный кран, в результате чего тяжело травмирован крановщик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, инцидент произошел сегодня утром.

По предварительным данным, на землю упал башенный кран на строительстве многоэтажного дома. Мужчину, 1966 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Читайте такжеВ Запорожье пенсионерка провалилась под плитку на входе в областную больницу (фото)По информации медиков, у пострадавшего диагностировали перелом ребер, повреждение внутренних органов и другие переломы. Он находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи Черновцов.

«Мужчина в сознании, но состояние крайне тяжелое», - отметили в больнице.

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Автор: Николай Кобылюк