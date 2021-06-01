В Черновцах на территории строительной площадки на улице Эрлиха упал строительный кран, в результате чего тяжело травмирован крановщик.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, инцидент произошел сегодня утром.
По предварительным данным, на землю упал башенный кран на строительстве многоэтажного дома. Мужчину, 1966 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализировали.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Читайте такжеВ Запорожье пенсионерка провалилась под плитку на входе в областную больницу (фото)По информации медиков, у пострадавшего диагностировали перелом ребер, повреждение внутренних органов и другие переломы. Он находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи Черновцов.
«Мужчина в сознании, но состояние крайне тяжелое», - отметили в больнице.
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