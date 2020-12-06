Пожар произошел в субботу, 5 декабря, в многоэтажке по адресу: проспект Отрадный, 18-А.

В Киеве во время тушения пожара в жилом доме получили травмы три человека, 30 человек спасли и вывели на безопасное расстояние.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, пожар произошел около 12:00 5 декабря в 5-этажном жилом доме по адресу: проспект Отрадный, 18-А.

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Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже. 62-летнему жителю удалось самостоятельно выйти и отойти на безопасное расстояние.

Во время тушения пожарные спасли 5 человек с помощью пожарной автолестницы, а также 25 - вывели на безопасное расстояние по лестничной клетке.

В результате пожара две женщины 1940 и в 1949 годов рождения с отравлением продуктами горения были осмотрены медиками на месте. От дальнейшей госпитализации они отказались.

Кроме того, 32-летний мужчина до прибытия спасателей выпрыгнул из окна 5-го этажа. Его с переломом нижней конечности госпитализировали. По предварительным данным, мужчина был в состоянии наркотического опьянения, отмечают в ГСЧС.

В результате пожара квартира выгорела полностью, в общем коридоре закопчены стены и потолок с первого по пятый этажи. В 12:27 пожар на площади 40 кв. м локализовали, а в 12:30 - ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Пожары в Киеве

В октябре 2020 года в столице задержан мужчина, который убил 6-летнего сына и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление.

22 октября 2020 года в Обухове Киевской области в результате пожара на утилизационном предприятии пострадали четверо работников.

17 ноября 2020 года на улице Энтузиастов в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Пожарные спасли 4 человек, в том числе троих детей.

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Автор: Светлана Закелова