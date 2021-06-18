В Киеве учительница школы №58 жестоко избила учащегося инклюзивного класса. Всего в нем учатся два ребенка с инвалидностью.
Подробности и видео инцидента у себя в Телеграме опубликовал народный депутат Павел Сушко.
По его данным, пострадавший ребенок имеет расстройства аутического спектра. Он также отметил, что подобный инцидент в школе происходит не впервые.
"Дети выбегают из класса - не хотят видеть, как их друга будут бить! Такое отношение к детям долгое время оставалось скрытым. Пока ассистент учителя не выдержал и не прислал это видео маме", - написал депутат.
Он добавил, что инцидент рассмотрит следственная комиссия Верховной Рады. Также готовится обращение к правоохранителям.
Что говорят в КГГА
В профильном департаменте столичной госадминистрации заявили о начале проверки в школе. Говорят, что об инциденте узнали минувшей ночью после публикации видео.
"Уважаемые коллеги, еще раз подчеркиваем, учебное заведение - это пространство безопасности для детей и ответственности взрослых! Проверка будет осуществлена максимально тщательно с привлечением правоохранительных органов и службы по делам детей. По окончании проверки, в рамках действующего законодательства, будут приняты соответствующие управленческие решения в отношении участников этого конфликта", - сказано в сообщении на странице Департамента образования и науки Киева в Facebook.
Впоследствии нардеп Сушко заявил, что руководство управления образования Шевченковского района угрожает уголовными делами автору видео - ассистенту учительницы, который якобы не остановил ее.
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