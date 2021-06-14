В селе Солонка на Львовщине уволили школьную учительницу, которая терроризировала ученика седьмого класса и угрожала ему ножом.
Об этом пишет издание Zaxid.net.
60-летнюю Надежду Волощук обвинили в систематическом унижении учеников.
История скандала в школе на Львовщине
Во Львовской области учительница информатики заставляла 12-летнего семиклассника съесть бумажный самолетик, размахивала над ним ножом, угрожала отрезать палец и советовала писать кровью.
Причиной конфликта стало то, что у школьника не было ручки, и преподавательница предложила ему писать собственной кровью.
Свидетелями инцидента было более двух десятков учеников: некоторые испугались и рассказали о происшествии родителям, а впоследствии разгорелся скандал.
Сама 60-летняя Надежда Волощук заявила в свое оправдание, что это была всего лишь "шутка", обвинив учеников в "спланированной провокации".
Несмотря на это, школьное руководство после внутреннего расследования приняло решение об увольнении учительницы.
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