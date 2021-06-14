60-летнюю Надежду Волощук обвинили в систематическом унижении учеников.

В селе Солонка на Львовщине уволили школьную учительницу, которая терроризировала ученика седьмого класса и угрожала ему ножом.

Об этом пишет издание Zaxid.net.

60-летнюю Надежду Волощук обвинили в систематическом унижении учеников.

История скандала в школе на Львовщине

Во Львовской области учительница информатики заставляла 12-летнего семиклассника съесть бумажный самолетик, размахивала над ним ножом, угрожала отрезать палец и советовала писать кровью.

Причиной конфликта стало то, что у школьника не было ручки, и преподавательница предложила ему писать собственной кровью.

Свидетелями инцидента было более двух десятков учеников: некоторые испугались и рассказали о происшествии родителям, а впоследствии разгорелся скандал.

Сама 60-летняя Надежда Волощук заявила в свое оправдание, что это была всего лишь "шутка", обвинив учеников в "спланированной провокации".

Несмотря на это, школьное руководство после внутреннего расследования приняло решение об увольнении учительницы.

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Автор: Олег Давыгора