Поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего.

В Харьковской области поезд поезд сбил подростка-велосипедиста, который от полученных травм погиб на месте.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки.

Установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно поезд сбил мужчину в Киеве, который перебегал пути в неположенном месте. Инцидент произошел на проспекте Науки утром 2 сентября и парализовал движение железнодорожного транспорта в сторону столицы. Машинист увидел мужчину на путях, после чего немедленно подал звуковой сигнал, однако трагедии избежать не удалось: смерть мужчины была мгновенной.

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Автор: Екатерина Гирнык