На месте происшествия также работали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа / t.me/dtpkievua
Поезд сбил мужчину в столице, который перебегал пути в неположенном месте.
Об этом сообщает ДТП. Киев в Telegram.
Инцидент произошел на проспекте Науки утром 2 сентября и парализовал движение железнодорожного транспорта в сторону столицы.
Машинист увидел мужчину на путях, после чего немедленно подал звуковой сигнал, однако трагедии избежать не удалось.
Смертельное ДТП в Киеве
По словам очевидцев, смерть мужчины была мгновенной.
Медики констатировали смерть нарушителя, на месте происшествия также работали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
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