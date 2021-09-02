Инцидент парализовал движение железнодорожного транспорта в сторону столицы.

Поезд сбил мужчину в столице, который перебегал пути в неположенном месте.

Об этом сообщает ДТП. Киев в Telegram.

Инцидент произошел на проспекте Науки утром 2 сентября и парализовал движение железнодорожного транспорта в сторону столицы.

Машинист увидел мужчину на путях, после чего немедленно подал звуковой сигнал, однако трагедии избежать не удалось.

По словам очевидцев, смерть мужчины была мгновенной.

Медики констатировали смерть нарушителя, на месте происшествия также работали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

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Автор: Григорий Бондарь