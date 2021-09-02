Парень погиб на месте аварии.

В Киевской области локомотив поезда сбил подростка.

Как сообщает dtp.kiev.ua, от тяжелых травм парень погиб на месте.

По предварительной информации, авария произошла около 16:00 в четверг, 2 сентября, на переезде в селе Тарасовка Фастовского района.

О погибшем известно, что ему 15-17 лет, окончил 9 класс.

В сети также опубликовали снятое очевидцами видео с места трагедии. В ролике видно, что вокруг собралось много людей, а двое находятся на рельсах - вероятно, это медики, склонившиеся над телом. Самого поезда на заснятых кадрах нет.

"Вторая за сегодня ужасная смерть, на ж/д переезде в Тарасовке час назад сбили подростка, парня 15-17 лет, окончил 9 классов. Сбит локомотивом, погиб на месте ДТП. Движение электропоездов от Вишневого до Киева остановлено", - говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Комолова