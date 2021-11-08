Она сказала, что пыталась покончить жизнь самоубийством.

В Харькове госпитализировали женщину, которая вылезла на высоковольтную электроопору под напряжением.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в Немышлянском районе города. 7 ноября полицейским сообщили, что возле одной из многоэтажек по улице Краснодарской на высоковольтной электроопоре находится девушка.

На место прибыли дежурные экипажи патрульной полиции, медики и спасатели. Известно, что 27-летняя женщина находилась в неадекватном состоянии.

Читайте такжеЛегла на дорогу во время ссоры: в Днепропетровской области BMW переехал женщину (видео)Уже через некоторое время ей удалось самостоятельно спуститься с высоты.

Она рассказала, что таким образом хотела покончить жизнь самоубийством. Ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Кирилловке ударом ножа убили 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько.

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Автор: Людмила Жерновская