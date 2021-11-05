По информации учредителя юридической компании, которая представляет интересы потерпевшей стороны, Маси Найема, соответствующее ходатайство полиции сегодня удовлетворил суд.

У причастного к совершению смертельного ДТП в Харькове 16-летнего Николая Харьковского принудительно возьмут кровь на анализ.

Об этом в Facebook ообщил основатель юридической компании "Миллер", которая представляет интересы потерпевшей стороны, Маси Найем.

"У Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Полиция сделала то, что нужно было: обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Сегодня ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительно отобрать образцы крови подозреваемого", - отметил он.

Найем пояснил, что образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено.

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Также адвокат добавил, что сроки апелляционного обжалования меры пресечения Харьковскому должны были истечь еще 2 ноября.

"Адвокаты нашей компании промониторили – жалоба не поступала. Означает ли это то, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Скоро узнаем", - добавил Найем.

Что известно о ДТП с участием Николая Харьковского

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti – двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку – с тяжелыми травмами госпитализировали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя Infiniti задержали. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Суд избрал подростку меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Позже адвокат потерпевшей стороны Игорь Черняк заявил, что Харьковский отказывается сдавать анализ крови.

Автор: Светлана Макринская