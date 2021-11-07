Убийцей 26-летнего парня оказался выходец из Луганска.

В курортной Кирилловке, что в Запорожской области, неизвестный ударом ножом в сердце убил 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько.

Трагедия произошла в ночь на 6 ноября, рассказал отец погибшего, местный бизнесмен, советник президента по вопросам рекреации и туризма, владелец отеля "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олег Балабатько.

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По словам Балабатько, нападавшим был пьяный выходец из Луганска, которому не понравилось, что его сын говорил на украинском. Поэтому он позвал парня на улицу, чтобы решить вопрос силой. По словам отца, Николай - чемпион по джиу-джитсу, поэтому он согласился, потому что был уверен в своих силах.

На улице же злоумышленник нанес прямой удар ножом в сердце. По словам отца, первую помощь пытался оказать полицейский.

В полиции Запорожской области пока ничего не сообщали об этом инциденте.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Киеве во время посадки в маршрутку между двумя пассажирами возник внезапный конфликт, в результате чего один из них ударил оппонента ножом в живот. Прохожие остановили злоумышленника и передали правоохранителям.

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Автор: Александр Топчий