Предварительный диагноз – гастроэнтероколит.

Массовое отравление произошло в Харькове. В больнице с диагнозом гастроэнтероколит оказались 25 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

В больницу госпитализировали 19 взрослых и шесть детей. Они считают, что отравились едой из общепита. Врачи поставили предварительный диагноз – гастроэнтероколит, средней степени тяжести.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования свидетельствуют, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - говорится в сообщении.

Читайте такжеХарьковчанин кулаками "воспитывал" посетителей супермаркета без масок и попал на видео

Отравление детей в лагере Одесской области

4 июня была зафиксирована вспышка кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере в поселке Сергеевка Одесской области.

В больницу доставили шестерых детей. Позднее количество отравившихся детей возросло до 30, также заболела медсестра. Полиция начала уголовное производство.

Позже стало известно, что отравление могло произойти из-за варено-копченой колбасы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева