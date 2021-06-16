Территория лагеря сдавалась в аренду для проведения футбольных соревнований.

В оздоровительном лагере курортного поселка Сергеевка в Одесской области массовое отравление детей, которое было зафиксировано в начале июня, могло произойти из-за варено-копченой колбасы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель областного управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов Сергей Мельник.

По его словам, в учреждении находились 140 детей 2005-2015 годов рождения. Они прибыли в сопровождении взрослых для участия в футбольных соревнованиях. В частности, из Киева и Киевской области прибыли 103 ребенка, 10 тренеров и 25 родителей, из Днепра - 37 детей и 2 тренера.

Как отметил Мельник, с 2 по 5 июня за медицинской помощью обратился 31 человек (30 детей и медсестра) в связи с острой кишечной инфекцией. Госпитализированы были 6 детей и медицинская сестра с диагнозом острый гастроэнтероколит.

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Во время проведения эпидемиологического расследования в лагере обнаружили варено-копченую колбасу. «Варено-копченая колбаса с нарушениями требований питания», - сказал чиновник. По его словами, некачественный продукт вернули поставщику.

Кроме того, в пищеблоке учреждения выявлены нарушения санитарных требований. В лагерь было направлено письмо с требованием об отстранении от работы двух работников пищеблока для проведения дополнительных обследований и в случае необходимости – лечения.

Кроме того, установлено, что оздоровление детей в лагере не проводилось. Его администрация только сдавала в аренду футбольное поле, обеспечивала проживание и питание.

В настоящее время все дети и взрослые отбыли домой. Окончательное решение относительно административных взысканий будет принято после получения результатов всех исследований.

Как подчеркнул Мельник, специалисты своевременно приняли соответствующие меры и не допустили более масштабного распространения заболевания.

Отравление детей в лагере: детали

4 июня была зафиксирована вспышка кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере в поселке Сергеевка Одесской области.

В больницу доставили шестерых детей. Позднее количество отравившихся детей возросло до 30, также заболела медсестра. Полиция начала уголовное производство.

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Автор: Лариса Козовая