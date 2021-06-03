В эти дни в медицинские учреждения Вижницкого района Черновицкой области обратилось 13 детей и двое взрослых, которые имели признаки пищевого отравления.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОС).
Все заболевшие дети посещают одно учреждение дошкольного образования в с. Испас Вижницкого района Черновицкой области, а взрослые - воспитатели этого учреждения.
"Все заболевшие жаловались на повышение температуры тела в пределах 37-38 С, тошноту, рвоту и понос. Сейчас они получают амбулаторное лечение. Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.
В ходе эпидемиологического расследования проведен опрос работников столовой и родителей больных детей, обследование столовой, отобраны пищевые продукты на бактериологическое исследование, питьевая вода на бактериологическое, физико-химическое исследования, смывы с объектов окружающей среды. Проведено бактериологическое обследование работников столовой на носительство патогенной микрофлоры кишечной группы. Проведена заключительная дезинфекция.
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"По данным опроса воспитателей и родителей признаки острых кишечных инфекций есть у 29 детей, в том числе и тех, родители которых за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении.
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