В Харькове 39-летний иностранец выпрыгнул насмерть из окна отеля, спасаясь от пожара

От полученных травм он скончался в "скорой помощи".

В Харькове 39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна номера на 4-м этаже, спасаясь от пожара.

От полученных травм он скончался в "скорой помощи", сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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Информация о возгорании в гостинице на ул. Плехановской, поступила в Основянский отдел полиции в пятницу около 18:00.

"Предварительно установлено, что в номере отеля произошло возгорание личных вещей мужчины и кровати. В результате пожара иностранец выпрыгнул из окна", - говорится в сообщении.

Информацию об инциденте внесли в Единый реестр. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара, а в квартире нашли труп женщины.

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