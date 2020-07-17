В Харькове 39-летний иностранец выпрыгнул насмерть из окна отеля, спасаясь от пожара
В Харькове 39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна номера на 4-м этаже, спасаясь от пожара.
От полученных травм он скончался в "скорой помощи", сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
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Информация о возгорании в гостинице на ул. Плехановской, поступила в Основянский отдел полиции в пятницу около 18:00.
"Предварительно установлено, что в номере отеля произошло возгорание личных вещей мужчины и кровати. В результате пожара иностранец выпрыгнул из окна", - говорится в сообщении.
Информацию об инциденте внесли в Единый реестр. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара, а в квартире нашли труп женщины.
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