В Киеве мужчина во время пожара выпрыгнул с балкона: в квартире нашли женский труп (видео 18+)
В Киеве мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара, а в квартире нашли труп женщины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в г. Киеве.
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Пожар произошел на ул. Михайловской, 22, в Шевченковском районе столицы.
"По прибытию на место вызова было установлено, что на 3 этаже с балкона квартиры идет дым, также там находится человек. Не теряя времени, бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения мужчины, однако тот оказывал сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению пожара. Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что представляло прямую угрозу жизни пожарных, и наконец просто выпрыгнул с балкона", - говорится в сообщении.
Пострадавшего сразу передали медикам в сопровождении правоохранителей.
Во время тушения пожара в квартире был обнаружен труп женщины.
Обстоятельствами данного происшествия будут заниматься правоохранительные органы.
По данным Telegram-канала "Киев сейчас", тело женщины было обнаружено с ножевыми ранениями.
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