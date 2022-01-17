Об этом сообщила мать Тараса Познякова, она назвала дату и время его отпевания в Киеве и захоронения в Днепре.

В Днепре похоронят водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, которого убили еще в 2016 году. Тело мужчины нашли в декабре 2021 года, теперь родственники погибшего могут провести церемонию прощания.

О дате и месте отпевания и захоронения водителя BlaBlaCar на своей странице в Facebook рассказала его мать Ольга Король.

Она отметила, что ей было очень трудно написать о захоронении сына. Однако женщина все же нашла силы.

"Начинаю писать этот пост уже столько раз, что не перечесть. Хочу написать коротко, а слезы заливают экран... Завершены необходимые экспертизы и мы можем забрать нашего сыночка... Не могу писать "состоится прощание с Тарасиком".... ведь он всегда рядом с нами, с его заботой, с его оптимизмом, широкой улыбкой и открытой душой!!!! Так было раньше, так есть сегодня и так будет всегда!!!", - сообщила мать убитого водителя BlaBlaCar.

Также мать Познякова рассказала о том, как ей больно переживать эту трагедию. По словам женщины, рана от смерти сына не лечится.

Читайте такжеВ Верховном суде поставили точку в деле об убийстве водителя Blablacar Познякова"Дорогие друзья!!! Сообщаем, что отпевание состоится 20 января в Свято-Михайловском соборе, Варваринском приделе в 13.00 (Киев, ул. Трехсвятительская, 8, вход в собор в масках. Захоронение 21 января в 11.00 часов в Днепре", - добавила мать водителя.

Что известно об убийстве Познякова

4 апреля 2016 года мать 25-летнего львовянина Тараса Познякова обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын уехал в Киев и не выходит на связь. Во Львове коллеги Познякова, который работал в одном из районных судов, рассказали, что накануне поездки он взял однодневный отпуск. 6 апреля полиция объявила Познякова в розыск.

12 апреля стало известно, что правоохранители нашли автомобиль, на котором Позняков ехал в Киев. Он выехал на собственном авто из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел при помощи сервиса BlaBlaCar, но позже связь с ним прекратилась. Разыскиваемый автомобиль "Ауди А-6" обнаружили в одном из гаражей в Киево-Святошинском районе.

В августе того же года правоохранители по подозрению в убийстве Познякова задержали Дмитрия Голуба.

23 марта 2019 года в Киеве во время празднования собственного дня рождения на съемной квартире, Кингисепп подорвался на взрывном устройстве и от полученных ранений погиб.

28 мая 2019 года приговором Святошинского районного суда Киевской области Голубая приговорен к пожизненному лишению свободы.

7 июня 2021 коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила приговор о пожизненном лишении свободы Голуба без изменений.

9 декабря 2021 года стало известно, что СБУ нашла тело убитого в 2016 году водителя сервиса BlaBlaCar Познякова. К поисковым работам была привлечена тяжелая техника, а также применено специальное техническое оборудование Вооруженных сил.