Убийство водителя BlaBlaCar: обвиняемый получил пожизненное

Осужденный за убийство Дмитрий Голуб назвал вынесенный приговор "цирком".

Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Как сообщает Zaxid.net, 28 мая его признали виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве.

Приговор судья оглашал почти два часа. Голубь может обжаловать его в течение 30 дней.

Сам Голубь, как отмечается, назвал вынесенный приговор "цирком", заявив, что суд нарушил его гражданские права и присудил пожизненное лишение свободы.

На вопрос, куда он спрятал тело Познякова, Голуб ответил: "Какое тело? Вы что, сдурели? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы". При этом он также нецензурно выражался в сторону отца Тараса Познякова - Александра.

Напомним, 25-летний водитель из Львова Тарас Позняков исчез в начале апреля 2016 года после поездки с попутчиками от поискового сервиса BlaBlaCar. Следствие предположило, что водитель был убит с целью завладения его автомобилем Audi. Сам автомобиль был найден позже в одном из гаражных кооперативов в пригороде Киева.

4 августа 2016 года полиция в Хмельницкой области задержала Дмитрия Голуба по подозрению в убийстве водителя из онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.