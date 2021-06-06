Преступник ворвался в чужой дом и начал жестоко избивать жертву.

На улице Лавандовая в Днепре мужчина жестоко убил свою сожительницу. Свидетелями расправы стали ее дети.

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел около 0:30 ночи. Со слов соседей, женщина находилась в гостях. Ее пьяный сожитель ворвался в чужой дом и начал избивать жертву, потом вытащил ее за волосы на улицу и бил, пока она не потеряла сознание.

Свидетелями убийства женщины стали ее дети, которые находились в тот момент во дворе.

По предварительной информации, женщина прожила со своим убийцей около двух лет. Преступника задержали, детали трагедии выясняются.

Накануне сообщалось, что в центре Кривого Рога мужчина сбросил женщину с балкона.

37-летнюю пострадавшую с третьего этажа выбросил ее же 50-летний сожитель. Мужчина был пьян. Пострадавшая получила сильную травму головы, но находилась в сознании, ее госпитализировали.

Как рассказали соседи пары, нетрезвый мужчина пытался докричаться до женщины у подъезда, но дома никого не было. Сожительница вскоре вернулась, также с признаками опьянения. Когда они поднялись в квартиру, началась ссора и драка.

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Автор: Дмитрий Захаров