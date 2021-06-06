Пострадавшая разбила голову.

Вечером в субботу, 5 июня в Металлургическом районе на улице Героев АТО в Кривом Роге с балкона многоэтажки упала женщина.

По информации "Первого городского", 37-летнюю пострадавшую с третьего этажа выбросил ее же 50-летний сожитель. Мужчина был пьян.

Сообщается, что из-за падения женщина разбила голову, но была в сознании. Очевидцы вызвали на место события "скорую". Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2.

Соседи пары рассказали, что до инцидента видели мужчину пьяным около подъезда. Он возвращался домой и пытался докричаться до женщины, однако дома никого не оказалось. Вернулась сожительница якобы с признаками алкогольного опьянения, а когда поднялась в жилище, соседи слышали ссору с дракой, которая не прекращалась около часа.

Прибывшая на место инцидента следственно-оперативная группа задержала возможного виновника произошедшего.

Журналисты выяснили, что это могло быть не первое насилие в этой семье: в апреле мужчина подстрелил свою сожительницу во время застолья.

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Автор: Катерина Комолова