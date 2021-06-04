Последствия провала показали на фото.

В центре Днепра на улице Яворницкого сразу в четырех местах провалился асфальт - там образовались внушительные ямы.

Об этом пишет "Информатор Днепр".

Рядом с проблемными участками коммунальщики установили специальные конструкции.

Как видно по фото, рядом по улице ведутся работы по строительству метрополитена. Вероятно, проблемы с асфальтом могут быть связанны именно с этим.

В мэрии города произошедшее пока официально не комментировали.

Ранее в Соломенском районе Киева, в районе Южного железнодорожного вокзала посреди дороги пробился "гейзер". До этого в центре столицы иномарка ушла под землю после мощного ливня.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован