В центре Днепра на улице Яворницкого сразу в четырех местах провалился асфальт - там образовались внушительные ямы.
Об этом пишет "Информатор Днепр".
Рядом с проблемными участками коммунальщики установили специальные конструкции.
Как видно по фото, рядом по улице ведутся работы по строительству метрополитена. Вероятно, проблемы с асфальтом могут быть связанны именно с этим.
В мэрии города произошедшее пока официально не комментировали.
Ранее в Соломенском районе Киева, в районе Южного железнодорожного вокзала посреди дороги пробился "гейзер". До этого в центре столицы иномарка ушла под землю после мощного ливня.
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