Мужчина находится в очень тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь.

В Черногории пассажирский автобус упал с обрыва. В результате ДТП погибли два человека и серьезно пострадал мужчина из Украины. Об этом сообщает pobjeda.

По данным издания, автобус по неустановленным пока причинам съехал с дороги в Обзовице. В результате ДТП погибли гражданин Великобритании и 19-летняя девушка из Черногории.

Также жизнь одного пациента находится в опасности. Это гражданин Украины, которому ампутировали левую конечность.

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"Больной, находящийся в реанимации, поступил с тяжелой контузионной травмой левой конечности - с ранением паховой области и конечного отдела толстой кишки. Ему была произведена ампутация левой конечности и диагностически-оперативное лечение повреждений паха и конечного отдела толстой кишки. Он находился в тяжелом геморрагическом шоке и получил тяжелейшие травмы. Все меры реанимации и интенсивного лечения были проведены для того, чтобы сегодня утром состояние пациента было более стабильным. Его жизнь по-прежнему находится под угрозой, он находится под интенсивным лечением и наблюдением", - рассказал один из врачей.

Как сообщается, остальные девять пострадавших в результате аварии находятся в стабильном состоянии.

Гибель украинки с детьми в Великобритании

В начале сентября стало известно, что в результате ДТП в Великобритании погибла украинка с двумя детьми. В результате трагедии девочка-подросток осталась круглой сиротой, ведь отец семейства несколько месяцев назад также погиб в автокатастрофе.

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