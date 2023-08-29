Среди пострадавших – двое несовершеннолетних.

В Румынии в городе Неводаре попал в ДТП автобус с украинцами. На момент аварии в салоне находились около 40 пассажиров.

Как пишет румынское издание Digi24, автобус врезался в ограничитель высоты. По состоянию на 22:20 было известно о 12 пострадавших лицах.

"Сейчас в больницу доставлены 6 взрослых в сознании, с травмами головы и верхних и нижних конечностей. Еще 6 человек получили медицинское освидетельствование на месте происшествия, от транспортировки в больницу отказались", – говорится в материале.

В то же время Ziua of Constanta пишет о 15 пострадавших, среди которых – двое несовершеннолетних.

ДТП с украинцами за рубежом: другие инциденты

26 августа в Италии разбился автобус с украинцами. Он врезался в польскую фуру. Сообщалось, что в результате ДТП четыре человека оказались в тяжелом состоянии, еще десять получили серьезные травмы, однако угрозы их жизням нет.

В конце июля погибла в ДТП в Турции украинка, которая работала гидом. Известно, что микроавтобус, перевозивший туристов из отеля в аэропорт, врезался в грузовик.

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