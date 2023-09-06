Девочка-подросток осталась сиротой, отец семейства несколько месяцев назад также погиб в автокатастрофе.

В Великобритании в страшном ДТП погибла украинка и ее двое детей. В результате трагедии девочка-подросток осталась круглой сиротой, ведь отец семейства несколько месяцев назад также погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, женщина и ее дети были беженцами и прибыли в Великобританию всего 5 недель назад.

Автобус, в котором ехала семья, столкнулся с двумя автомобилями. Водителя автобуса госпитализировали с травмами ног, а некоторые пассажиры получили легкие травмы.

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Представитель полиции Северного Йоркшира заявил: "Теперь мы можем подтвердить личности женщины и двоих детей, которые трагически погибли в результате столкновения на автомагистрали A61 недалеко от Рипона в воскресенье. Это Дарья Бартенева, 35 лет, ее сын Игорь Бартенева, 6 лет, и падчерица Дарьи, Анастасия Бартенева, 15 лет. Все трое были выходцами из Украины и на момент столкновения проживали в Рипоне, Северный Йоркшир. В настоящее время наши мысли с членами их семей в Великобритании и Украине".

Как сообщается, после известия о кончине семьи множество местных жителей обратились в социальные сети, чтобы поделиться своим общим чувством горя и собрать для оставшейся сиротой девочки деньги.

Трагедия в Кировоградской области

Сегодня также стало известно, что в Кировоградской области из-за пьяного водителя погиб военный с маленькой дочкой. Виновником аварии оказался 30-летний мужчина, который находится под стражей без права внесения залога.

Правоохранители считают, что он нарушил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто военного. В результате ДТП украинский военный погиб на месте, а его маленькая дочь умерла в больнице.

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