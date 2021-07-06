В Чернигове пассажир выпал из маршрутного автобуса во время движения и получил тяжелые травмы.
Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, вчера в Чернигове на ул. Ивана Мазепы во время движения маршрутного автобуса пассажир выпал из аварийного выхода транспортного средства на проезжую часть дороги.
«В результате происшествия пассажир получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в Черниговскую областную больницу», - говорится в сообщении.
В то же время, как уточнил пресс-офицер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко, по словам водителя, на остановке общественного транспорта в салон зашли двое мужчин с заметными признаками алкогольного опьянения. Один из них во время движения открыл дверь аварийного выхода и выпал на проезжую часть.
Читайте такжеВ Днепре у водителя случился приступ эпилепсии во время движения: произошло масштабное ДТП (видео)Копыстко отметил, что по информации патрульной полиции, 35-летний пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц с сотрясением мозга и подозрением на перелом основания черепа. Затем травмированного перевели в областную больницу.
Как уточнили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение Правил дорожного движения).
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