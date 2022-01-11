Храм сейчас обесточен.

В Харькове пожарные ликвидировали пожар на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11 января в 08:45 в г. Харьков на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в одноэтажном хозяйственном здании возник пожар", - сказано в сообщении спасателей.

Информируется, что по состоянию на 09:32 пожар спасателями был локализован на площади 60 м кв. и в 09:43 - ликвидирован.

В результате ЧП жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 20 человек и 4 ед. техники ГСЧС.

По информации местных СМИ, храм сейчас обесточен, а пожар не коснулся абсолютно собора, а произошел в подсобном помещении - сарае.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Нежине Черниговской области на территории мебельной фабрики взорвался отопительный котел. В результате почти 200 квадратных метров предприятия охватил огонь.

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