Предварительно жертв и пострадавших нет.

В Нежине Черниговской области на территории мебельной фабрики взорвался отопительный котел. В результате почти 200 квадратных метров предприятия охватил огонь.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"9 января в 14:30 в г. Нежин на территории АО "Нежинская мебельная фабрика", предварительно, в результате взрыва отопительного котла в котельной возник пожар с распространением на кровлю цеха по производству пеллетов", - говорится в сообщении.

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Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ранее в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в одноэтажном здании, которое пристроено к 2-этажному жилому дому. В результате взрыва в доме разрушены окна и двери, частично повреждена капитальная стена, также полностью разрушена вся пристройка.

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